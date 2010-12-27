Фото: на Блюхера перевернулся грузовой автомобиль

Предположительно, водитель не справился с управлением.

В пятницу, 7 июня, на севере города Петербурга перевернулся грузовик. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Как стало известно, перевернутый большегруз сняли на проспекте Маршала Блюхера. Предположительно, водитель не справился с управлением, в результате чего транспорт перевернулся, а содержимое кузова высыпалось на дорогу.

По информации свидетелей, на место ДТП выезжали медики, однако позднее уехали без пострадавших. На месте работали сотрудники ДПС и МЧС.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург