Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге пьяный водитель закурил в машине, уснул и загорелся
Сегодня, 11:01
0
Shdaria
181

В Петербурге пьяный водитель закурил в машине, уснул и загорелся

0
 
 

В Петербурге из-за водителя загорелся автомобиль.

В Санкт-Петербурге реанимируют 42-летнего мужчину, который чуть не погиб из-за сигареты. 

Медики обратились в полицию Красногвардейского района с сообщением о том, что обнаружили загоревшийся автомобиль. Сотрудники скорой помощи рассказали, что 25 октября на проспекте Шаумяна, 4 в салоне находился водитель. Выяснилось, что его действия и вызвали огонь.

По предварительной информации, мужчина после употребления спиртного начал курить в салоне автомобиля. Однако затушить сигарету он не успел, потому что уснул. Автомобиль загорелся вместе с водителем. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми ожогами. В настоящее время он находится в шоковой реанимации. 

 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5