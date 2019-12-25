На Ленфильме прошел спецпоказ мультфильма «Четыре души Койота»

В основу драмы легли истории коренных американских народов.

"Четыре души Койота" – мультипликационный фильм венгерского режиссёра Арона Гаудера. Ранее картина была номинирована на "Оскар". А также получила премию "Золотой кубок" за лучший анимационный фильм на Шанхайском международном кинофестивале.

В драме освещаются темы сотворения мира, отношения человека к природе и единства живых существ. Коренные американцы протестуют против строительства нефтепровода на своей родной земле. Один из героев, вождь племени, рассказывает своим внукам историю-миф о зарождении жизни на нашей планете. По его словам, из глины Создатель мира слепил остров в виде черепахи, а также всех существ, живущих на этой территории, среди которых — утки, орлы, медведи, могучий бизон и другие животные. Все они называли друг друга "братьями".

Но по ошибке Создатель воплощает во сне эгоистичного и жестокого кайота, который хочет убивать. Волк — отражение безнравственности и ужаса — он крадет глину, которую старец использует для рождения существ, и создаёт из нее первых людей, собирается использовать их как корм. Животное совершает убийство уток из-за своего голода. Именно кайот приносит в царство спокойствия смерть и разрушения.

Фото: кадр из официального трейлера "Четыре души Койота"

Также в анимационном мультфильме раскрывается религиозная версия сотворения мира. Из глины появляется Адам, а из его ребра — Ева, их искушение дарами змея служит толчком к сотворению цивилизации. После совершенных проступков: убийства самого могущественного животного – бизона и вины в сожжении острова, кайот переплывает великую воду для мести Создателю и людям, которых он сам воплотил и которые предали его. Койот знакомится с британскими колонизаторами, желающими захватить новые земли и добыть золото. В финале картины коренные американцы протестуют против строительства нефтепровода на своей родной земле, отражая любовь к природе и дань уважения к многовековой истории.

"Четыре души Койота" — картина, основанная на рассказах коренных американских народов. Это делает фильм не только анимационно, но и исторически интересным произведением. Цитата из начала драмы гласит: "Только когда погибнет последнее дерево, отравится последняя река и будет выловлена последняя рыба, мы поймем, что не можем питаться деньгами", обращая внимание людей на проблемы экологии, мира, мнимых ценностей.

Ксения Балюк – журналист и кинокритик, сравнила "Четыре души Койота" с анимационным фильмом "Марс Экспресс" французского режиссёра Жереми Перена.

Если говорить про форму, то в "Четырех душах Койота" не новаторское, но очень красивое сочетание 2D и 3D анимации, в "Марс экспресс" она уже поинтереснее при помощи проходки. Кажется, что ты смотришь не нарисованный фильм, а снятый на кинокамеру. Если говорить про содержание, то глобально обе эти картины говорят о будущем нашей планеты, но если "Марс экспресс" делает это через эстетику киберпанка, то "Четыре души Койота", наоборот, возвращаются в прошлое, но при этом умудряются говорить о будущем. Ксения Балюк – журналист и кинокритик.



Фото: Piter.tv

Через мультфильм Арон Гаудер показывает глубину мыслей народов прошлого. Картина поднимает философски-социальные проблемы и говорит людям о том, что нужно спасти Землю, пока не стало слишком поздно.

Главное фото: кадр из фильма "Четыре души Койота".

Автор: Мария Постных.