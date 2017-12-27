На Латышских Стрелков ограничили движение из-за разлившегося кипятка

Очередная коммунальная авария произошла в Северной столице. Трубы лопнули около супермаркета в дома 13к1 на улице Латышский Стрелков в районе ее пересечения с улицей Кржижановского.
На проезжую часть газоны и тротуар вытекает горячая вода. Приличный участок улицы превратился в лужу кипятка. район окутал густой туман из-за аварии. Движение в сторону Ворошилова невозможно, так как автомобили рискуют застрять в кипятке.
На место прибыли аварийные бригады. Опасные зоны окружили ограждениями.
Видео: Piter.tv
Что ни день, то прорванная труба