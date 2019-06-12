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Вчера, 10:16
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Rybka123
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Видео: на "Ладожской" загорелась комната полиции

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Виновником возгорания стал задержанный.

В ночь на среду, 12 июня, на станции метро "Ладожская" загорелась комната полиции, которая располагается прямо в вестибюле станции. Очевидцы опубликовали ролик с места происшествия в социальных сетях.

Как стало известно, незадолго до пожара в помещении находились сотрудники полиции и задержанные мужчина.  В пресс-службе метрополитена именно его назвали виновником возгорания. В ролике видно, с огнем удалось справиться без помощи пожарных. Сообщений о пострадавших не поступало.
Ранее мы писали о пожаре в Колпинском районе, где горел ангар. 

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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