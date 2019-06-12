Видео: на "Ладожской" загорелась комната полиции

Виновником возгорания стал задержанный.

В ночь на среду, 12 июня, на станции метро "Ладожская" загорелась комната полиции, которая располагается прямо в вестибюле станции. Очевидцы опубликовали ролик с места происшествия в социальных сетях.

Как стало известно, незадолго до пожара в помещении находились сотрудники полиции и задержанные мужчина. В пресс-службе метрополитена именно его назвали виновником возгорания. В ролике видно, с огнем удалось справиться без помощи пожарных. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали о пожаре в Колпинском районе, где горел ангар.

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"