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На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

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За время пандемии в регионе скончалось 32 пациента.

За сутки на Кубани выявили 80 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе региона. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Краснодаре — 41 человек, Армавире — 11 человек и Сочи — 7 человек. 

Общее число инфицированных за время пандемии в регионе достигло 3824 человек, из которых 2771 были выписаны из больницы, а остальные продолжают лечение. В Краснодарском крае врачи зафиксировали 32 летальных случая среди больных с подтвержденным COVID-19. 

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 405 843 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. От болезни излечилось 171 883 пациентов, скончались 4 693 человека.

Видео: стопкоронавирус.рф

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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