На Кубани отравились более 50 учеников школы

Из школы Краснодарского края в больницу госпитализировали 51 школьника. Об этом сообщили в местном Минздраве.
Пострадавших детей доставили в инфекционное отделение Кропоткинской и Кавказской больниц. Возраст детей от 7 до 15 лет. СУ СК по краю возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По факту массового отравления проводится проверка. Администрации других образовательных учреждений организовали проведение ряда профилактических мероприятий.
Видео: YouTube/ООО ЦЭМП
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