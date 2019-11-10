На Кубани отравились более 50 учеников школы

По факту происшествия проводится проверка.

Из школы Краснодарского края в больницу госпитализировали 51 школьника. Об этом сообщили в местном Минздраве.

Пострадавших детей доставили в инфекционное отделение Кропоткинской и Кавказской больниц. Возраст детей от 7 до 15 лет. СУ СК по краю возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По факту массового отравления проводится проверка. Администрации других образовательных учреждений организовали проведение ряда профилактических мероприятий.

Видео: YouTube/ООО ЦЭМП