На Косыгина маршрутка столкнулась с иномаркой

Улица встала в пробку из-за наложения аварии на дорожные работы.

В Красногвардейском районе Петербурга вечером 30 августа произошла авария. На пересечении между Косыгина и Индустриальным проспектом столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Об инциденте сообщили очевидцы событий. На данный момент сведений о пострадавших нет.

Передо мной столкнулись, маршрутка медленно поворачивала, когда "Шкода" вылетела прямо нее заявляет свидетель событий

Из-за неудачного поворота транспортного средства на участке дороги образовался автомобильный затор. Водители не успели добраться до дома в запланированное время. Местные жители отметили, что дорожные службы частично заняли проезжую часть ради проведения ремонтных работ, а ДТП ухудшило пропускную способность трассы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб