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На Косыгина маршрутка столкнулась с иномаркой
Сегодня, 7:12
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lesjasap
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На Косыгина маршрутка столкнулась с иномаркой

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Улица встала в пробку из-за наложения аварии на дорожные работы.

В Красногвардейском районе Петербурга вечером 30 августа произошла авария. На пересечении между Косыгина  и Индустриальным проспектом столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Об инциденте сообщили очевидцы событий. На данный момент сведений о пострадавших нет.

Передо мной столкнулись, маршрутка медленно поворачивала, когда "Шкода" вылетела прямо нее

заявляет свидетель событий

Из-за неудачного поворота транспортного средства на участке дороги образовался автомобильный затор. Водители не успели добраться до дома в запланированное время. Местные жители отметили, что дорожные службы частично заняли проезжую часть ради проведения ремонтных работ, а ДТП ухудшило пропускную способность трассы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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