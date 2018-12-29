На Кондратьевском проспекте автомобиль врезался в светофор из-за скользких рельс

О пострадавших не сообщалось.

4 января на Кондратьевском проспекте произошло два ДТП. Как сообщает мобильный корреспондент Piter.tv, виной всему скользкие рельсы.

Известно, что водитель легковушки не справился с управлением после того, как заехал на трамвайные рельсы. Авто вылетело на тротуар и врезалось в светофор на пересечении с улицей Минеральная.

Ранее аналогичное происшествие случилось в районе 38 дома по Кондратьевскому проспекту. О пострадавших не сообщалось.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на выезде из Пушкина произошло массовое ДТП. Есть погибшие.

Видео: Piter.tv