На КАДе у съезда на Пулковское шоссе в аварии пострадало семь машин

Сообразили на семерых: КАД встал из-за массового ДТП.

Утром 6 августа в Петербурге на внешнем кольце КАДа в аварию угодило семь транспортных средств. В столкновении поучаствовали пять легковых автомобилей и две фуры. Как отмечают очевидцы событий, ДТП произошло около съезда на Пулковское шоссе.

Только что проехал мимо по встречному КАДу, тупо встало движение рассказывает о ситуации один из водителей

На данный момент на участке дороги собирается занимательная пробка. Автолюбители ждут приезда экстренных служб и ДПС. Сведения о пострадавших выясняются.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб