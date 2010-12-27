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На КАД ограничат из-за ремонтных работ ограничат движение
Сегодня, 13:39
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Rybka123
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На КАД ограничат из-за ремонтных работ ограничат движение

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Устранение колейность дороги планируют завершить 16 сентября.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует жителей Северной Столицы, что с 11 сентября в силу вступят новые ограничения на участке КАД.

Сообщается, что до 16 сентября будет полностью заблокирована первая полоса 56-го и 58-го километра внешнего кольца. На других скоростной режим ограничат до 50 км/ч. В организации также пишет, что въезд на внешнее кольцо КАД из деревни Пески и съезд с внешнего кольца на Волхонское шоссе будет полностью перекрыт. Причиной ограничения станут работу устранению

Ранее с 3 по 24 сентября по той же причине на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом будет ограничено дорожное движение на двух съезда.

Фото: pixabay.com

Теги: кад , ограничение движения
Категории: Лента новостей Новости СПб

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