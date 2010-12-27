На КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны перекроют съезд

Ночью 26 и 27 декабря в связи с проведением дорожных работ будет перекрыт съезд на КАД на пересечении с пр. Обуховской Обороны

На транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны в ночное время перекроют съезд.

"Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" сообщает, что в связи с производственными работами на КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны будет полностью перекрыт съезд №1.

"26 и 27 декабря 2017 года в период с 22.00 до 6.00 в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на проспект Обуховской Обороны" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Работы будут выполнять в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

В это время будут установлены временные дорожные знаки запрещающие проезд всех транспортных средств на данный участок, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Также установят смонтированную световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения).

"Информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД" - добавил Пузыревский.

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