На КАД бензовоз таранил "Газель"

Вечером 16 ноября на КАД произошло ДТП с участием бензовоза и автомобиля "Газель".

Вечером 16 ноября на 140-м километре КАД произошло ДТП, ограничившее движение. Об этом сообщает "Росбалт".



По данным УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, около 20.00 в автомобиль "Газель" влетел бензовоз. За рулем пустого бензовоза находился мужчина 1955 года рождения. Причины столкновения неизвестны.



В результате аварии был госпитализирован водитель "Газели" 1978 года рождения с тяжелыми травмами.



На момент написания материала движение на указанном участке было ограничено.



По факту ДТП проводится проверка.

