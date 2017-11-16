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На КАД бензовоз таранил "Газель"

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Вечером 16 ноября на КАД произошло ДТП с участием бензовоза и автомобиля "Газель".

Вечером 16 ноября на 140-м километре КАД произошло ДТП, ограничившее движение. Об этом сообщает "Росбалт".

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, около 20.00 в автомобиль "Газель" влетел бензовоз. За рулем пустого бензовоза находился мужчина 1955 года рождения. Причины столкновения неизвестны.

В результате аварии был госпитализирован водитель "Газели" 1978 года рождения с тяжелыми травмами.

На момент написания материала движение на указанном участке было ограничено.

По факту ДТП проводится проверка.
 

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб

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