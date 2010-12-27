В Петербурге мужчина на психучете вонзил нож в живот 18-летнему соседу

Петербуржец с нарушенной психикой ударил 18-летнего ножом. По его словам, мужчине "надоели все соседи".

20 октября в Санкт-Петербурге у дома №20 по улице Брянцева произошло происшествие. Мужчина ударил ножом 18-летнего соседа, якобы отомстив.

В полицию Калининского района обратилась 40-летняя петербурженка. Она рассказала, что около часа ночью неизвестный разбил окно в квартиру, где проживает заявительница с сыном. Известно, что их жилище расположено на первом этаже многоквартирного дома. Прибывшие на вызов полицейские совершили осмотр, далее оформили документы и покинули место происшествия.

По предварительной информации, потерпевшие решили на ночь заклеить окно. В этот момент им показалось, что под окнами кто-то находится, тогда молодой человек вышел посмотреть и увидел мужчину. Тот заявил, что ему "надоели все соседи" и он "будет мстить". После этих слов разъяренный сосед ударил 18-летнего петербуржца ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Врачи сообщают, что состояние пострадавшего средне тяжёлое.

Позже стало известно, что злоумышленником оказался пациент психоневрологического диспансера.