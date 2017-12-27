На Большой Морской установили фонтан с подсветкой

Конструкция создает иллюзию того, что фонтан завис в воздухе

27 декабря стало известно, что благоустройство исторической пешеходной зоны перед аркой Штаба на Большой Морской подошло к финальной стадии. Прогуляться по улице можно уже сейчас, но полностью оценить проделанную работу получится только в следующем году.

Накануне Piter.tv писал, что историческую улицу освободили от основных ограждений. После того, как был убран снег, петербуржцы смогли увидеть новое покрытие. Асфальт заменили разонообразным мощением, а в середине установили фонтан. Его выполнили в виде круглого "стола" с изображением волн и якоря. Подсветка, которая расположена снизу, создает впечатление как будто фонтан парит в воздухе.

В 2016 году часть Большой Морской была передана Эрмитажу. Музей решил показать на участке историю мощения улицы, начиная с деревянного и заканчивая гранитным. По плану, реконструкция завершится до наступления 2018 года.

Фото, Видео: Piter.tv