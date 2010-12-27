На Бестужевской улице упали три дерева, одно из которых придавило машину

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о падении деревьев в районе Кондратьевского проспекта.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Бестужевской улице машину придавило дерево.



Еще два дерева упали недалеко от автомобиля. Очевидцы сообщают, что на месте оборваны провода, а пешеходная дорожка недоступна для прохода.



На момент публикации в группе, автовладельца на месте не было, как и служб.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург