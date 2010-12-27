Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Бестужевской улице машину придавило дерево.
Еще два дерева упали недалеко от автомобиля. Очевидцы сообщают, что на месте оборваны провода, а пешеходная дорожка недоступна для прохода.
На момент публикации в группе, автовладельца на месте не было, как и служб.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 22:05
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На Бестужевской улице упали три дерева, одно из которых придавило машину
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о падении деревьев в районе Кондратьевского проспекта.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Бестужевской улице машину придавило дерево.