На Балтийском заводе прошли швартовые испытания ледокола "Арктика"

В ходе испытаний проведена проверка качества постройки судна.

Специалистами Балтийского завода завершены достроечные этапы головного ледокола "Арктика". Как сообщает пресс-служба завода, были проведены швартовые испытания.

В ходе тестирования проведена проверка качества постройки судна, монтажа и регулировки оборудования. До начала испытаний на ледоколе установили мачту с радиолокационным оборудованием. Сейчас идёт строительство трех судов этого проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров.

Атомные ледоколы Балтийского завода станут самыми мощными в мире и обеспечат российское лидерство в Арктике.

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