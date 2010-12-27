На Апраксин двор пришли пожарные. В ночь на субботу там загорелся магазин

Информации о пострадавших нет.

В шестом часу утра, 28 сентября стало известно о пожаре на первом этаже торгового здания на Садовой улице. На Апраксин двор первое пожарное подразделение приехало в 5:24 часа утра. Спустя четыре минуты из-за угрозы распространения возгоранию был присвоен ранг № 1БИС.

Огонь в доме 28/30, корп. 1 на Садовой локализовали в 5:55 часов, в 6:20 пожар был полностью ликвидирован.

В итоге в магазине выгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. Ликвидацией пожара занимались 45 человек и 12 единиц техники.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"