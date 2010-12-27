В центре города ограбили квартиру состоятельного петербуржца

Общая сумма ущерба превысила шесть миллионов рублей.

Как рассказали Piter.TV в пресс-соужбе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером в полицию обратился 54-летний мужчина, который живет в одном из домов по Невскому проспекту. Петербуржец рассказал, что в его отсутствие (предположительно с 25 по 27 сентября) злоумышленник проник в его квартиру на первом этаже. Из дома пропало множество дорогих вещей — две пары часов, браслет из золота и каучука, а также две пары ключей от Mercedes-Benz S-класса и сам автомобиль.

Общая сумма ущерба — 6,3 миллиона рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража). Злоумышленников ищет полиция.

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