На 1-ой Красноармейской улице бежевая иномарка сбила мотоциклиста

На месте работают медики.

Вечером 2 вгуста, в Адмиралтейском районе на 1-й Красноармейской улице сбили молодого человека на мотоцикле. По словам очевидцев, авария произошла по неосторожности мужчины на повороте. Оказалось, что мотоциклист попросту не заметил большой бежевой иномарки.

На снимках видно, что молодой человек лежит на асфальте, а медики уже оказывают ему первую помощь.

Что касается байка, то судя по тому, что он залетел прямо под колеса автомобиля, восстановлению транспортное средство не подлежит.

На месте аварии также работают сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что на перекрестке Коммуны и 2-й Жерновской сбили молодого человека.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК