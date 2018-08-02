На перекрестке Коммуны и 2-й Жерновской сбили молодого человека

Очевидцы оказывают мужчине помощь первой необходимости.

Вечером 2 августа, на перекрестке Коммуны и 2-й Жерновской сбили мотоциклиста. По одной из версий очевидцев, молодой человек столкнулся с белой иномаркой на повороте.

На кадрах видно, что обычные автовладельцы пытаются помочь пострадавшему. Они укладывают молодого человека на асфальт, предварительно растелив там плед.

Прохожие сообщают, что мотоциклист находится в тяжелом состоянии. Оказалось, что любитель байков выехал на проезжую часть без экипировки, а ведь это могло во многом уберечь его от тяжелых травм.

На место аварии уже прибыла реанимация и сотрадники ДПС. Из-за ДТП образовалась небольшая пробка.

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