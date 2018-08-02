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Фура с водкой на полном ходу врезалась в стелу "Новокузнецк", водитель погиб

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В сети опубликовано видео момента трагедии и фото последствий ДТП.

Сегодня утром, 2 августа, на въезде в Новокузнецк произошла серьезная авария со смертельным исходом.

Фура груженая водкой на полном ходу протаранила стелу "Новокузнецк", кабину буквально расплющило. Стела получила серьезные повреждения. От полученных травм водитель погиб на месте аварии.

На опубликованных кадрах видео момента аварии видно, что грузовик на полной скорости проезжает "Т"-образный перекресток и врезается в сооружение. На замедленных кадрах видно, что кабина грузовика кренится вперед.

ГИБДД выясняет причины и обстоятельства аварии. Возможно, водитель уснул за рулем или ему стало плохо.

Видео и фото: ВК, Новости Новокузнецка

Теги: видео момента , жесть , новокузнецк , новости регионов , смертельное дтп , фура протаранила стеллу
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

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