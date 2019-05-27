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НКО Петербурга получат 150 млн рублей субсидий на экскурсии для школьников
Сегодня, 20:38
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НКО Петербурга получат 150 млн рублей субсидий на экскурсии для школьников

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Предполагается, что на эти средства получится провести экскурсии для 30 тыс. учеников школ Петербурга. 

Стало известно, что социально ориентированные НКО получат субсидии на познавательный туризм, в том числе и экскурсии для школьников. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе Смольного. 

В документе предусматривается финансовая помощь проекту "Юный путешественник Санкт-Петербурга", куда входит организация культурно-исторических поездок по городу для школьников 5-8 и 10 классов.

В этом году выделили 150 млн рублей на субсидии, а получатели будут выбраны на конкурсной основе. Предполагается, что на эти средства получится провести экскурсии для 30 тыс. учеников школ Петербурга. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: нко, субсидии, экскурсии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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