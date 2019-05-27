НКО Петербурга получат 150 млн рублей субсидий на экскурсии для школьников

Предполагается, что на эти средства получится провести экскурсии для 30 тыс. учеников школ Петербурга.

Стало известно, что социально ориентированные НКО получат субсидии на познавательный туризм, в том числе и экскурсии для школьников. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

В документе предусматривается финансовая помощь проекту "Юный путешественник Санкт-Петербурга", куда входит организация культурно-исторических поездок по городу для школьников 5-8 и 10 классов.

В этом году выделили 150 млн рублей на субсидии, а получатели будут выбраны на конкурсной основе. Предполагается, что на эти средства получится провести экскурсии для 30 тыс. учеников школ Петербурга.

Фото: Piter.tv

