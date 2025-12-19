Мюзикл "Сказ о серебряных крыльях"

Мюзикл представят 8 января в ДК "Выборгский". Стартует постановка в 12:00. Возрастное ограничение: 6+.

Этот мюзикл – яркие ритмы и аранжировки, световые эффекты и уникальные декорации, современная хореография и роскошные костюмы. Сюжет полон интриги и приключений: вы перенесетесь в атмосферу бала, чащу мертвого леса, царство золотой осени и подводное королевство!

"Сказ о серебряных крыльях" – история любви двух лебедей Любавы и Миролюба. В начале предстанет образ красавца-гордеца, но, потеряв любимую и пройдя через испытания, он понимает, что "серебряные крылья" не приносят радости, когда ты одинок.

Фото: pxhere