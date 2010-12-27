Мужчина забыл жену в маршрутке Петербурга и обратился в полицию

В канун Дня защитника Отечества 46-летний мужчина потерял свою супругу.

Вечером 22 февраля в Калининском районе Петербурга 46-летний мужчина потерял свою супругу. Об этом сообщает "Фонтанка".

Петербуржец обратился в полицию в пятницу, около восьми часов вечера. Он рассказал правоохранителям, 40-летняя жена не выходит на связь уже четыре часа.

Связалась с полицией утром 23 февраля. Она объяснила, что накануне вечером они с мужем сели в маршрутку. По пути женщина отключилась и очнулась уже на конечной. В итоге брошенная супруга добиралась до дома самостоятельно и, судя по всему, пешком.