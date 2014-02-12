Мужчина в Красном Селе упал на автомобиль из окна и отправился по делам

Судя по сообщению, падение произошло с невысокого этажа.

Необычное происшествие произошло в Красном селе: мужчина упал из окна дома на машину и спокойно продолжил свой путь. При этом предполагается, что любитель "экстрима" умудрился не получить каких-либо серьёзных травм. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Судя по сообщению, падение произошло с невысокого этажа.

Авто приняло весь удар на себя, у него погнуло крышу, кроме того, разбито лобовое стекло. Владелец машины пытается найти участника инцидента с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге поджигателя автомобиля отправили в колонию-поселение на 4 года.

Фото и видео: Telegram / Baza