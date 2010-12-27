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Петербуржец устроил стрельбу в ресторане
Сегодня, 12:26
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Shdaria
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Петербуржец устроил стрельбу в ресторане

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В Петербурге в заведении неизвестный решил доказать свою правоту с помощью оружия.

Выборгском районе Санкт-Петербурге возникший конфликт перешел в стрельбу. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предоставленной информации,  между посетителями и сотрудником заведения возник спор. В ходе него один из гостей  решил доказать работнику кафе его неправоту,  при это он достал пистолет. Затем неизвестный совершил несколько выстрелов в направлении оппонента. После злоумышленники решили скрыться с места происшествия в неизвестном направлении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Правоохранительными органами по факту случившегося ведется проверка. Участников инцидента разыскивают. 
Теги: новости петербург , новости спб , происшествия спб , стрельба в ресоране спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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