Петербуржец устроил стрельбу в ресторане

В Петербурге в заведении неизвестный решил доказать свою правоту с помощью оружия.

Выборгском районе Санкт-Петербурге возникший конфликт перешел в стрельбу. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предоставленной информации, между посетителями и сотрудником заведения возник спор. В ходе него один из гостей решил доказать работнику кафе его неправоту, при это он достал пистолет. Затем неизвестный совершил несколько выстрелов в направлении оппонента. После злоумышленники решили скрыться с места происшествия в неизвестном направлении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Правоохранительными органами по факту случившегося ведется проверка. Участников инцидента разыскивают.