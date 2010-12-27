Мужчина потерял пол уха из-за замечания собачнице

Женщина натравила собаку на соседа, который высказал недовольство поведением ее питомца.

В Москве мужчина был дважды избит из-за замечаний местной собачнице. Женщина решила ответить москвичу и разрешила своей собаке напасть на обидчика. В результате животное откусило жертве пол уха. Сейчас он госпитализирован в нейрохирургическое отделение столичной больницы. Мужчина находится в тяжелом состоянии, ему тяжело передвигаться.

Со СМИ пострадавший отказывается общаться, так как боится расправы. Его сын сообщил, что

Конфликт между сторонами возник из-за цветника. Женщина выгуливала собаку в неположенном месте и более того, питомец нагадил прямо в цветы, которые выращивал садовод-любитель. Мужчина посмел высказать гражданке свои претензии. Рассерженная москвича подослала мужа разобраться с “понаехавшим” соседом.

Близкие жертвы не сомневаются, что в нападениях причастны именно соседи, хотя свидетелей и прямых доказательств нет. Местные жители знают пострадавшего десять лет и уверяют, что он не мог сам никого ни обидеть, ни ударить.

Дело передано в правоохранительные органы. В данный момент жители дома собирают подписи в поддержку мужчины и хотят направить в полицию коллективное письмо против “сумасшедших, которые должны понести наказание, так как опасны”.

Фото: Pixabay.com