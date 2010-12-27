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Мужчина потерял пол уха из-за замечания собачнице
Сегодня, 18:52
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lesjasap
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Мужчина потерял пол уха из-за замечания собачнице

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Женщина натравила собаку на соседа, который высказал недовольство поведением ее питомца.

В Москве мужчина был дважды избит из-за замечаний местной собачнице. Женщина решила ответить москвичу и разрешила своей собаке напасть на обидчика. В результате животное откусило жертве пол уха. Сейчас он госпитализирован в нейрохирургическое отделение столичной больницы. Мужчина находится в тяжелом состоянии, ему тяжело передвигаться. 
 
Со СМИ пострадавший отказывается общаться, так как боится расправы. Его сын сообщил, что 
 
Конфликт между сторонами возник из-за цветника. Женщина выгуливала собаку в неположенном месте и более того, питомец нагадил прямо в цветы, которые выращивал садовод-любитель. Мужчина посмел высказать гражданке свои претензии. Рассерженная москвича подослала мужа разобраться с “понаехавшим” соседом. 
 
Близкие жертвы не сомневаются, что в нападениях причастны именно соседи, хотя свидетелей и прямых доказательств нет.  Местные жители знают пострадавшего десять лет и уверяют, что он не мог сам никого ни обидеть, ни ударить.
 
Дело передано в правоохранительные органы. В данный момент жители дома собирают подписи в поддержку мужчины и хотят направить в полицию коллективное письмо против “сумасшедших, которые должны понести наказание, так как опасны”.
 
Фото: Pixabay.com
Теги: избиение , месть , москва , собаки
Категории: Новости России

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