Мужчина без пальцев просил помощи у жильцов одного из домов в Луге

В настоящее время мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

В 47 регионе сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрослого мужчину лишенного пальцев на обеих руках, а также без верхней одежды. Он ходил по подъеду дома и стучался в квартиры. Он не смог назвать свои данные и место жительства.

1 февраля в полицию Ленинградской области в городе Луга поступило сообщение от жителя города. Он рассказал, что в подъезде его дом находится мужчина, который ходит по квартирам и стучится в двери.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина не в состоянии назвать свои ИОФ, место жительства. По внешему виду ему около 50-60 лет, на обеих руках нет пальцев. Помимо прочего, мужчина был без верхней одежды.

В настоящее время мужчина находится в больнице под присмотром врачей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: nation-news.ru