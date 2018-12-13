Музей автомобилей Retro Car Show

Любители редких машин увидят американские автомобили 1950-80-х годов и уникальные технические решения тех лет.

"Retro Car Show" было создано для ценителей настоящей автомобильной классики и всех, кто хочет интересно провести время. Выставка ретро автомобилей уже не первый год собирает тысячи человек, на ней представлены около 70-и автомобилей, ставших иконами автомобильного дизайна. Любители редких машин увидят американские автомобили 50-80-х годов и уникальные технические решения тех лет.

Адрес: Приморский просп., д. 72а

Возрастное ограничение: 0+

Цена: 300 рублей

Фото: Retro Car Show - музей ретро автомобилей / ВК.