Мошенники обманным путем продали бабушке 5 шуб

Полиция разыскивает злоумышленников, подозреваемых в мошенничестве.

Мошенники обманули пенсионерку в Петербурге на 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, 28 июня в отдел полиции обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, сотрудникам, что к ней подошла неизвестная дама около 35 лет и предложила приобрести у нее пять шуб. По словам мошенницы пенсионерка могла перепродать шубы в магазин одежды. После сделки пострадавшая направилась в указанный магазин, однако продавщица сказала, что ничего не знает о покупке шуб

В данный момент правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленников, подозреваемых в мошенничестве.

Фото: Piter.TV