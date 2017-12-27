Молодая петербурженка бросила ребенка на произвол и ушла спать

В Петербурге соседи позаботились о маленьком ребенке, пока мать малыша спала в пьяном состоянии.

На севере Санкт-Петербурга органы опеки выясняют обстоятельства оставления без присмотра ребенка.

Известно, что 24-летняя мать двухлетней девочки уснула в пьяном угаре в своей квартире, расположенной на улице Черкасова. Во время крепкого сна в гости пришла бабушка и гне обнаружила маленького ребенка. Разбудив безответственную мать бабушка надеялась узнать о местоположении девочки, однако ничего добиться от горе-мамы не удалось.

Спустя некоторое время выяснилось, что девочка находилась в соседней квартире, где за малышкой присматривали неравнодушные соседи, об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".