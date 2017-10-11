В аэропорту Петербурга прошли проверку мохнаторукие крабы

В аэропорт Пулково прибыли мохнаторукие крабы, а позже отправились в рестораны Северной столицы.

В Петербургский аэропорт Пулково прибыли мохнатые морепродукты из Владивостока. Морской деликатес из мохнаторуких крабов 11 октября доставили в Северную столицу.

Прибывшая партия состоит из семи членистоногих, их вес достигает 105 килограммов. Представителей необычного продукта для Петербурга проверили специалисты Россельхознадзора. Инспекторы отметили состояние груза можно считать удволетворительным. Кроме того, специалисты не нашли нарушений в данной документации.

После проверки мохнатые крабы покинули помещение аэропорта, теперь в ресторанах Петербурга можно будет опробовать необычные блюда.

Видео: YoyTube, Алексей Кузнецов