КЭШ о группе "МодеМ": "Я привык к другому"

Вечером 21 апреля в петербургском клубе "Космонавт" Piter.TV удалось пообщаться с Кэшем и узнать о его новом музыкальном проекте "МодеМ".

Музыкальный проект Игоря "КЭШ" Лобанова "МодеМ" постепенно набирает популярность. В интервью Piter.TV основатель группы рассказал о грандиозных планах коллектива.

"МодеМ" был основан 19 лет назад, еще до появления "СЛОТа", однако музыканты настолько увлеклись новым проектом, что приостановили выпуск песен. После долгих лет молчания в 2016 году "МодеМ" представили слушателям альбом "Дисконнект". Лидер коллектива поделился с корреспондентом Piter.TV мыслями о дальнейшем продвижении группы:

"МодеМу" еще нужно поднабрать жиру. Пока рано мотаться. Приехать, чтобы там было 100 или меньше человек, пока это не очень интересно. Привык же к другому, но я все понимаю и думаю, что осенью, если мы сделаем альбом, в Питер точно приедем. Так постепенно мы начнем ездить. Надо на фестивалях повыступать. Сейчас нас на "Нашествие" все-таки взяли. Какого-то веса мы наберем и тогда начнем ездить. А Питер - это первый после Москвы город, куда мы будем стремиться.

За последний месяц группа выпустила сразу два клипа на песни "Половина слов" и "Три ЧЕ".

Видео: Piter.TV

Эвелина Закжевская, Екатерина Борисова