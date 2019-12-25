Миронов объяснил, почему россияне "живут в долг"

Все дело в невыгодных условиях по займам.

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что из своих доходов только пятая часть российских заемщиков выплачивает кредиты. По его словам, банки диктуют невыгодные условия по потребительским займам.

Миронов добавил, что сейчас россияне "живут в долг".

Только 20% всех заемщиков выплачивают (кредиты - ред.) из своих доходов, - сказал Миронов журналистам.

Он подчеркнул, что у большинства заемщиков на выплату основного долго идет около 8% от всех доходов.

Глава фракции считает, что это связано с невыгодными условиями кредитов. Он назвал среди причин также существующую норму о несписываемой сумме на счетах заемщиков, на которую начисляются проценты.

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