Минздрав повысил цены более чем на 30 жизненно важных препаратов

Сред подорожавших больше всего лекарств против опухолей.

С начала 2021 года Минздрав поднял цены на 32 препарата, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Такие данные приводит "Фармвестник".

Отмечается. Что среди подорожавших больше всего лекарств против опухолей. Таким препаратов в списке насчитывается 10. Кроме того, подорожали два офтальмологических препарата, две вакцины, а также два противоэпилептических лекарства.

Самый дешевый среди подорожавших — бронхолитик аминофиллин. Упаковка из 30 таблеток с дозировкой 150 миллиграммов Борисовского завода медицинских препаратов стоит 13,33 рубля. Ранее стоимость лекарства составляла 9,65 рубля.

А вот больше всего вырос в цене иммуноглобулин антитимоцитарный. Его применяют в трансплантологии. Упаковка лекарства с торговым наименованием "Атгам" производства Pfizer подорожала с 49 тыс. 640 рублей до 150 тыс. рублей.

Как сообщает "Фармвестник", с ноября прошло года Минздрав удовлетворил заявки на повышение цен 51 производителя, еще 14 компаниям отказали.

Право Минздрава на повышение цен на препараты из перечня ЖНВЛП закреплено постановлением правительства № 1771 от 30 октября 2020 года.

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