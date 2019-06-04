Минюст предложил добавить новый вид алиментов

Размер выплат будет определяться в суде, в зависимости от материального и семейного положения родителей.

Министерство юстиции Российской Федерации предложило добавить к алиментам плату за жилье ребенка. Новый законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Обязать платить предлагается разведенных россиян, чьи дети проживают отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. При этом, для получения выплат ребенка должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

Чтобы этого утвердить у семьи, где живет ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и средств на приобретение нового жилья. Помимо этого алиментщика должны признать трудоспособным.

Размер ежемесячных выплат будет определяться в суде, в зависимости от материального и семейного положения родителей.

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