Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Детский омбудсмен заявила, что аргументы министерства ее не устраивают.

В Минтруда РФ не поддержали идею включить в список получателей 10 тысяч рублей родителей детей в возрасте до 18 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

Детский омбудсмен рассказала, что к ней ранее неоднократно поступали просьбы граждан расширить возрастной диапазон для выплаты 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, включив детей до 18 лет. С этим предложением Кузнецова обратилась в правительство РФ, где идея рассматривало министерство труда. Чиновники идею не поддержали. сославшись на возможность детей старше 16 лет устраиваться на работу. В своем комментарии омбудсмен отметила, что такие аргументы ее не устраивают.

Напомним, что в мае 2020 года Владимир Путин назначил выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет и 10 тыс. рублей для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. В своем обращении от 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет.

Видео: kremlin.ru