Минобороны заплатит 4 млн рублей матери погибшего в армии петербуржца

Накануне горсуд Петербурга оставил в силе решение Дзержинского райсуда, который постановил взыскать с Минобороны 4 млн рублей в пользу женщины, чей сын погиб, проходя военную службу под Воронежем.

Как сообщает "Петербургский дневник", горсуд Петербурга оставил в силе решение Дзержинского райсуда, постановившего взыскать с Минобороны 4 млн рублей в пользу женщины, сын которой погиб, проходя военную службу под Воронежем.



Трагедия произошла в 2012 году, когда командир воинской части приказал очистить подъездные пути к площадкам подрыва от взрывчатки. Работы проводили призывники, среди которых не было саперов, контролировали исполнение приказа лейтенанты, которые также не имели опыта в разминировании. Во время проведения работ произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько военнослужащих, один погиб.



В 2013 году Воронежским гарнизонным судом было установлено, что приказ командира был незаконный, самого его признали виновным в должностном преступлении.