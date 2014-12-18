Минобороны: российские войска сорвали шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России сорвали шесть попыток ротации украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
Попытки ротации подразделений ВСУ были сорваны в районах Новомихайловки, Урожайного, Макаровки и Старомайорского. Кроме того, российские войска отразили атаку пехоты бригады территориальной обороны противника в районе Старомайорского. В результате боевых действий были уничтожены до пяти украинских военнослужащих, двое боевиков сдались в плен.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все