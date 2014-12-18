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Минобороны: российские войска сорвали шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Попытки ротации подразделений ВСУ были сорваны в районах Новомихайловки, Урожайного, Макаровки и Старомайорского.

Вооруженные силы России сорвали шесть попыток ротации украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Попытки ротации подразделений ВСУ были сорваны в районах Новомихайловки, Урожайного, Макаровки и Старомайорского. Кроме того, российские войска отразили атаку пехоты бригады территориальной обороны противника в районе Старомайорского. В результате боевых действий были уничтожены до пяти украинских военнослужащих, двое боевиков сдались в плен.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, попытки, ротация, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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