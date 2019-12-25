Спектакли по мотивам сказок Корнея Чуковского "Доктор-Айболит" и "Муха-Цокотуха" представят 28 ноября в Доме культуры и творчества Курортного района в Песочном. Стартует постановка в 12:00. Возрастное ограничение: 6+.

Ожидаются музыкальные постановки для всей семьи, написанные по мотивам любимых детских сказок. Вместе с доктором Айболитом зрители отправятся в приключение и покорят моря и горы, чтобы спасти животных на берегу Африки. Также вы побываете на именинах Мухи-Цокотухи и оцените смелость Комара, победившего коварного Паука.

При сочинении своей музыки автор Тамара Огороднова-Духанина привлекла учеников пятого и шестого класса музыкальной школы.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия