Минфин предложил сократить траты на оборонку

В общей сложности за три года государство может сэкономить почти 3 млрд рублей.

В Минфине предложили сократит расходы по нескольким госпрограммам, которые касаются трат на оборонку. В частности в министерстве разработали документ, где предусмотрено сокращение финансирования программ "Обеспечение обороноспособности страны", "Развитие оборонно-промышленного комплекса" и "Обеспечение государственной безопасности".

Расходы на первую из программ предложили сократить на 323 миллиарда рублей. В 2021 году на эти цели могут потратить примерно 1,42 триллиона рублей, в 2022 году — 1,46 триллиона, в 2023 году — 1,51 триллиона. На развитии ОПК за три года могут сэкономить более 2,4 млрд рублей, а на госбезопасности более 160 млн рублей.

Видео: kremlin.ru