На втором месте грузчики, на третьем — junior-программисты.

Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии во время пандемии COVID-19. Об этом пишут "Известия".

Ведомство проанализировало 120 тысяч уникальных вакансий, опубликованных в апреле — мае на сервисах для поиска работы. Самым большим спросом во время пандемии пользовались врачи. На втором месте грузчики, на третьем — junior-программисты. Четвёртое место заняли разработчики программного обеспечения, пятое — водители.

Ранее мы рассказывали, что рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля.