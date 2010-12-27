Мигрант растлил петербургскую семиклассницу

Угроза уголовного наказания не остановила мигранта от отношений со школьницей.

Правоохранительные органы узнали о незаконной “любви” школьницы и мигранта. “Иностранец” вступил в близкие отношения с девочкой, которая учится в седьмом классе.

Об инциденте полиции сообщили врачи одной из городских больниц. Сотрудники в тот же день вычислили и задержали мужчину, который являлся кавалером петербурженки. Преступник оказался выходцем и Киргизии. Он на шесть лет старше подруги. На данный момент у мигранта нет ни регистрации, ни прописки.

По предварительным данным, отношения между влюбленными начались в январе 2017 года. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье за действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом.