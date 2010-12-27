Международный фестиваль керамического искусства "Оставь след"

Посетители научатся лепить из глины, а также вместе со специалистами создадут огромный арт-объект.

Фестиваль приурочен к 30-летию советско-американского проекта "Глина, скрепляющая дружбу". В нем примут участие российские и зарубежные художники-керамисты. Вместе с жителями и гостями города они оставят свой "след" и создадут большой керамический земной шар - символ мира и дружбы. Арт-объект в дальнейшем поместят в одно из общественных пространств Петербурга. Инициатор фестиваля Константин Лихолат считает, что искусство объединяет людей.

Мепроприятия будут проходить 4 дня - с 8 по 12 августа. В первый день у Государева бастиона пройдет пресс-конференция и мастер-классы.

Как рассказали организаторы, подобный фестиваль проходил 30 лет назад в Ленинграде. Тогда несколько тысяч петербуржцев сделала из 6 тонн глины монументальное керамическое панно.

Место: Петропавловская крепость, Государев бастион

Цена: бесплатно

Фото: vk.com/event184351816