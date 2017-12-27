Метро "Сенная площадь" и переходы закрыли из-за проверки

Станцию метро "Сенная площадь" закрыли для пассажиров. Также нельзя воспользоваться переходами на "Садовую" и "Спасскую".

В четверг, 11 января, станцию "Сенная площадь" закрыли на вход и выход. Также пассажиров не пускают в переходы на "Садовую" и "Спасскую". Эвакуация началась в 12.37.

Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причина эвакуации - бесхозный предмет. Поезда проезжают станцию без остановок. Пассажиры ждут открытия на соседних станциях или поехали с пересадками на другие точки синей ветки.

Это вторая станция, которую закрыли сегодня. Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Проспект Просвещения" проверяли больше часа.

Фото: ГУ Росквардии по Петербургу