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Метро "Достоевская" открыли после проверки
Сегодня, 13:50
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lesjasap
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Метро "Достоевская" открыли после проверки

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На станции "Достоевская" не обнаружили опасных предметов.

 Вестибюль станции "Достоевская" снова открыт для пассажиров петербургского метрополитена. 

Напомним, что в 13.10 доступ на территорию станции был закрыт из-за бесхозного предмета. Сотрудники метрополитена огородили вход специальной лентой. 

 

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Теги: достевская , открыт вход
Категории: Новости СПб

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