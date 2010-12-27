Метро "Достоевская" открыли после проверки

На станции "Достоевская" не обнаружили опасных предметов.

Вестибюль станции "Достоевская" снова открыт для пассажиров петербургского метрополитена.

Напомним, что в 13.10 доступ на территорию станции был закрыт из-за бесхозного предмета. Сотрудники метрополитена огородили вход специальной лентой.