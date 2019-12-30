Мероприятия к годовщине освобождения от блокады ограничат движение около Дворцовой и на Дороге жизни

В городе и области пройдут праздничные мероприятия.

Мероприятия, посвященные 76-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады изменят движения транспорта.

По информации УГИБДД по Петербургу и области, 26 января будет ограничено движение транспорта со 2-го по 42-1 км автодороги Петербург – Морье (Дорога жизни) во Всеволожском районе с 11:30 до 18:30. На участке пройдет 51-й международный зимний марафон "Дорога жизни".

В понедельник, 27 января, с 8:00 до 21:00 ограничат въезд на Дворцовую площадь со стороны Певческого моста и движение по Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный отказался от парада в годовщину снятия блокады.

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