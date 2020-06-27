Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

Так канцлер ФРГ отреагировала на решение США сократить число своих военных в Германии на 10 тысяч человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу задуматься над ее ролью в мире, где США по собственной воли не будут исполнять роль мирового лидера. Слова политика приводит газета The Guardian.

Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим

Ангела Меркель

Таким образом канцлер ФРГ отреагировала на заявление Дональда Трампа, который решил сократить число своих военных в Германии с 35 до 25 тыс. человек. Глава США объяснил свое решение тем, что Берлин недостаточно тратит на оборону в рамках НАТО. В СМИ пишут, что Вашингтон не проводил с Берлином никаких консультаций с ФРГ или другими странами альянса.

Меркель в свою очередь выразила надежду, что Германия и США продолжат сотрудничество в оборонной сфере. Она добавила, что в современном мире есть много веских причин придерживаться сотрудничества в формате НАТО.

Видео: YouTube / PBS NewsHour