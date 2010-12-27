Медики борются за жизнь мужчины, упавшего с высоты в Петербурге

Гражданин Азербайджана упал с высоты на севере Петербурга.

В Калининском районе Санет-Петербурга с высоты упал мужчина 37 лет. Происшествие случилось 15 октября около 20.00 вечера, на место инцидента прибыли медики и доставили пострадавшего в больницу.

Лежачего мужчину обнаружили на Гражданском проспекте около дома №21, корпус 1. Сотрудники больницы диагностировали у мужчины сломаны грудина и ребра с обеих сторон, а также травмированы голова и живот. Пациента перевели в реанимацию, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия неизвестны, кроме того, рассказать о том, что произошло сам мужчина пока не в состоянии. Удалось установить только то, что пострадавший - гражданин Азербайджана.